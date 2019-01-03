رئيس بورتو يحسم مستقبل براهيمي

تحدث رئيس بورتو البرتغالي بينتو دا كوستا مرة أخرى عن وضعية المهاجم الجزائري ياسين الإبراهيمي.

وقال بينتو دا كوستا للإعلام المحلي، بأن ياسين براهيمي هو الذي سيقرر مستقبله مع التنين الأزرق، وعلق في هذا الشأن "لقد تحدثنا عن هذا الموضوع 200 مرة".

وأضاف "براهيمي وحده الذي يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا، إنه على علم بمقترحنا ويعرف المبلغ الذي يمكن أن نقدمه له".

وتابع "ياسين براهيمي لديه الحرية في الالتحاق بأندية أخرى، كما كان الحال العام الماضي مع رييس وماركانو ".

ولا يزال اللاعب السابق لنادي غرناطة الاسباني، مرتبطًا بعقد مع بورتو إلى غاية يونيو 2019.