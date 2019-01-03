المغرب ثاني بلد مصدّر للمهاجرين إلى أوروبا خلال 2018

لقي نحو 2262 مهاجر حتفهم في البحر وهم يحاولون اجتياز البحر الابيض المتوسط باتجاه أوربا، في حين وصل 113482 شخص إلى أوروبا عن طريق البحر، أغلبهم عن طريق اسبانيا، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي سجلت تراجعا في أعداد الحراقة، بحسب وكالة فرانس برس.

ولا تزال إسبانيا في التصنيف الجديد الباب الأول الى أوروبا، مع مجموع 55756 مهاجر دخلوا عن طريقها، (مقابل 22103 في عام 2017)، أما إيطاليا التي انتهجت حكومتها خطابا عنيفا جدا لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع غلق المنافذ والامتناع عن مساعدة السفن التي تحمل المهاجرين سجلت دخول 23371 وافدا، حيث تراجع عدد كثيرا مقارنة بسنة 2017، حين تم تسجيل (119369)، واليونان 32497.

وفي عام 2018، كان أول بلد منشأ للمهاجرين هو غينيا (13،068 شخص) ، تليها المغرب (12745) ومالي (10،347)، في حين جاءت سوريا في المرتبة الرابعة، تليها أفغانستان والعراق.