وزارة الدفاع تعلن عن هوية الإرهابيين الخطيرين المقضى عليهما في سيدي بلعباس

تبعا للعملية المنفذة من قبل مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس، والتي مكّنت من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين، واسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

أعلنت اليوم الخميس وزارة الدفاع الوطني أنه "تمّ التعرف، على هوية هذين المجرمين. يتعلق الأمر بالمسمى "بهيليل خليفة" المكنى "خباب"، و"ناصري هواري" المكنى "أسامة"، اللّذين التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 2008 و2009 على التوالي"