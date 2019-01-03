فتنة بين المجلس الإسلامي الأعلى وبنك الجزائر بسبب الصيرفة الإسلامية

ندد الخبير في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال، بتأخر وضع قانون للمالية الإسلامية رغم رفض 80 بالمئة من الجزائريين للتعاملات البنكية “الربوية”.

وعلق بوجلال، في تصريح لـ “سبق برس”، اليوم، على العراقيل التي تواجه الصيرفة الإسلامية وعدم تجاوب بنك الجزائر مع مطالب المجلس الإسلامي الأعلى بإدراج تعديلات في قانون القرض والنقد، مؤكدا “أحقية المجلس باعتباره مؤسسة استشارية لدى رئيس الجمهورية بموجب نص دستور 2016 وقبلها دستور 1996، على تحريم الفائدة على القروض كونه أمر معلوم من الدين، لا يمكن إنكاره”.

من جهة أخرى، استنكر المتحدث حالة الفراغ القانوني المنظم للبنوك الإسلامية، والاكتفاء بوضع تنظيم شكلي من قبل بنك الجزائر مؤخرا، والذي لم يتم تفعليه حتى الآن، مرجعا السبب لغياب إرادة سياسية حقيقية.

واعتبر المتحدث بأن التضييق على المصرفية الإسلامية بالجزائر يعبر عن حالة من الفشل، ففي “الوقت الذي تجاوز فيه الشرق والغرب مسألة الحلال والحرام، و أصبحت المصرفية الإسلامية صناعة عالمية أخذت بها أكثر من 75 دولة حول العالم، وحتى أن صندوق النقد الدولي اعتمد المبادئ الأساسية للمالية الإسلامية يوم الـ 24 ماي 2018، وهو ما أضفى على هذه الصناعة صفة العالمية”،حسبه، لا يزال النقاش في الجزائر حول الحلال والحرام يثير الصراعات والجدال بين الهيئات.

ودعا الخبير في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، السلطات النقدية، والسلطات الثلاث إلى التجاوب لمطالب 80 بالمئة من الجزائريين الراغبين في التعامل مع بنوك لا تفرض الفوائد الربوية، و”العمل على تطبيق النصوص التشريعية، مع إيجاد الإطار القانوني المناسب والذي يشمل ما لا يقل سبعة محاور تم تقديمها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى لسلطات البلاد”.

وأضاف في السياق نفسه، أن “العملية لن تنجح إلا بتكوين قضاة متخصصين للفصل في القضايا التي تعرض عليهم، بكفاءة عالية وعدالة شفافة لا تشوبها شائبة”.

جدير بالذكر، أن محمد بوجلال كان قد اقترح تعديل المادة 66 من قانون القرض والنقد، التي تحدد وظائف البنوك المتمثلة في تلقي الأموال، الإقراض، ثم إدارة وسائل الدفع، حيث أضاف عليها ضرورة توظيف الأموال التي يتم تلقيها بما يتوافق والشريعة الإسلامية، وهي دعوة لإسقاط الفوائد الربوية التي تفرض على القروض.