في عملة متواصلة .. القضاء على إرهابيين اثنين في سيدي بلعباس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الاربعاء 02 جانفي 2019، من القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين، في سيدي بلعباس.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل الإستغلال الجيد للمعلومات وإثر نصب كمين بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جانفي 2019، من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين، واسترجاع بندقيتين (02) آليتين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة، فيما تزال العملية متواصلة”.