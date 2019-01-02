محرز مُرشح لجائزة جديدة في السيتي !!

رشح الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” هدف النجم الدولي الجزائري رياض محرز للتتويج بجائزة أفضل هدف داخل قلعة السيتيزن خلال شهر ديسمبر المنقضي..

ونشر الحساب الرسمي للسيتي تغريدة جاء فيها:”من هو الهدف الذي ترونه الأحق بالتتويج بجائزة أفضل هدف خلال شهر ديسمبر المنقضي؟”.

ويُنافس هدف محرز الذي وقعه ضد واتفورد كل من هدف ليروى ساني وكيفين دي بروين وكذا هدف لاعبة فريق مانشستر سيتي للسيدات.

وطالب حساب السيتيزن من عشاق الفريق التصويت على الهدف الذي يرونه الأجمل قبل إنتهاء عملية التصويت ب19 ساعة.