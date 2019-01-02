نصف مليون مسافر ركبوا طائرات الجوية الجزائرية

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إحراز نتائج إيجابية خلال سنة 2018، بعد بيع نصف مليون تذكرة للمسافرين، إضافة إلى تحقيق إنجازات هامة.

وحسب بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تلقت “الشروق” نسخة عنه، كانت سنة 2018 غنية من حيث الإنجازات النوعية والكمية، حيث تم نقل نصف مليون مسافر، والذين أعربوا عن ثقتهم بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي لا تدخر جهدا لتحقيق نمو متواصل.

وكان أهم ما ميز سنة 2018 تجديد الوسم الدولي للأمن “إيوزا” المتحصل عليه من طرف المنظمة الدولية للطيران الجوي، واستكمال إجراءات التصديق “إيزو” 22 ألفا ـ 2005، لنشاط التموين والإطعام، واعتماد نظام جديد مدرج لتسيير المسافرين وتعزيز وفاء الزبائن، وتوسيع الشبكة عبر فتح 4 خطوط جديدة ووضع في الخدمة طائرة الشحن “بي 2 أف”، ودخول عدد من تجهيزات الصيانة والتجارب حيز الخدمة لضمان إدماج أكبر، وتحقيق نتائج إيجابية في فترة الطلب وتطوير مركز النداء من حيث القدرات والدفع والمسافة.

ووفقا لذات البيان لن يتحقق ذلك دون مجهودات كافة موظفي الجوية الجزائرية بمختلف مناصبهم، متمنيا أن لا تشهد سنة 2019 الاضطرابات التي عاشتها الشركة سنة 2018 والتي أدت إلى اتخاذ قرارات صعبة، ولكن لخدمة مصلحة الزبائن.

وحسب ذات البيان “من المهم أيضا أن نؤكد على أن مساهمات الدولة قد سمحت للشركة بالتجديد الجزئي لأسطولها، من خلال منح طلب التعويض المالي لالتزامات الخدمة العامة بما يتماشى مع التكاليف، ويلغي بعض الرسوم الجمركية المتعلقة بوسائل الطيران”.