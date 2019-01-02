"المطار الجديد" جاهز بعد اسابيع

صرّح وزير النقل، عبد الغاني زعلان، اليوم الأربعاء، أنّ إفتتاح المطار الجديد سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويأتي تصريح الوزير، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لمحطة السكك الحديدية الجديدة، لمطار هواري بومدين.

للإشارة، فقد قام وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، الأحد، بزيارة تفقدية للمحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدولي.

ويأتي هذا في إطار المتابعة الميدانية والدورية للمشاريع الكبرى للقطاع.

وتهدف الزيارة، إلى الوقوف عن قرب على اللمسات الأخيرة، لإنجاز كل من المحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدولي، قبل دخولها حيز الخدمة.

وكذا ربط هذا الأخير بشبكة السكة الحديدية، كما عاين الوزير برج المراقبة ومختلف مداخل و مخارج المطار الدولي.