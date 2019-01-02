زعلان يدشن الـ" تيليفيريك" الجديد الرابط بين أحياء باب الواد و زغارة

قام وزير النقل، عبد الغاني زعلان، اليوم الأربعاء، بوضع حيز الخدمة، المصعد الهوائي الجديد الرابط بين أحياء باب الواد - زغارة

الوزير تنقل قبلها في إطار جولته رفقة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ الى ورشات صيانة عربات، مترو الجزائر، على مستوى باش جراح، حيث أعطى إشارة استغلال العربات الجديدة.

كما عرج وزير النقل و الاشغال العمومية بزيارة الى محطة السكك الحديدية الجديدة لمطار هواري بومدين.