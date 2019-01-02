هذا موعد تعميم رخصة السياقة بالتنقيط على كل و لايات الوطن

أكد أحمد نايت الحسين، مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، ان تعميم رخصة السياقة بالتنقيط سيتم على مستوى كل ولايات الوطن في السداسي الأول من السنة الجارية حيث إنطلق العمل بالرخصة في العاصمة الجزائر منذ أفريل 2018 .

وأوضح نايت الحسين في تعليقه على حوادث المرور التي تكون حافلات نقل المسافرين طرفا فيها أو الشاحنات الكبيرة، والتي تتسبب في تسجيل عدد كبير من الوفيات، أن الوضع استدعى اتخاذ إجراءات صارمة أهمها إجبار السائقين على تقسيم الرحلات إلى مراحل وتوفير سائق مرافق في حال تم برمجة رحلة طويلة في انتظار إدماج التكوغراف في هذه المركبات من أجل تسجيل تفاصيل الرحلات الطويلة التي تقوم بها هذه الشاحنات والحافلات.

وأشار ذات إلى أنه لايزال يسجل ما بين 8 و12 وفيات يومية في الطرقات بسبب حوادث المرور، مؤكدا أنه في سنة 2016، تم تسجيل 4500 قتيل بسبب حوادث المرور، بينما نزل الرقم إلى 3600 قتيل السنة التي بعدها، أما في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018، فقد تم تسجيل 21568 حادث مرور تسببت في وفاة 3901 شخص وجرح قرابة 30561.

وأشار المتحدث إلى أن انخفاض عدد حوادث الطريق والخسائر البشرية المترتبة عليها، تزامنت مع نمو هام في حظيرة السيارات وتزايد كبير في عدد السكان، وهو الأمر الذي يدل على العمل التحسيسي والرقابي الذي تم القيام به من أجل خفض عدد ضحايا الطرقات.

وحسب نايت الحسين، فإن 90 من المئة من أسباب حوادث الطرقات تعود للعامل البشري، لاسيما فيما يتعلق بعدم احترام قوانين المرور 25 من المئة من الحوادث تسجل بسبب السرعة المفرطة، و45 من المئة من مرتكبي الحوادث هم بالأساس شباب تقل أعمارهم عن 29 سنة، ومن بينهم 23.49 من المئة متحصلون على رخصة سياقة منذ أقل من عامين.