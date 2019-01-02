تخفيضات الإنترنت الجديدة أصبحت سارية المفعول ... و هذه هي الأسعار

اصبحت العروض الجديدة الخاصة بتخفيض أسعار الاشتراك في خدمات الانترنت سارية المفعول أمس 1 جانفي 2019 وفقا لبيان صحفي لمؤسسة إتصالات الجزائر.

و جاء في البيان" يسرنا أن نحيط علما زبائننا الكرام المشتركين في عروض الأنترنت ADSL بتدفق 2 ميغا، أنهم سيستفيدون من تخفيض على سعر اشتراكهم في الأنترنت حيث تصبح تسعيرة تدفق 2 ميغا بـ 1600 دج/الشهر عوض 2100/الشهر، وهذا اعتبارا من 01 جانفي 2019."

أما فيما يخص زبائن اتصالات الجزائر بقوة 2 ميغابايت للثانية الواحدة ستخفض الى 1.600 دينار جزائري ابتداءا من جانفي المقبل بعدما كانت تكلف الزبون 2.600 دينار جزائري.