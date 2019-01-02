محرز وعطال ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية الإفريقية للسنة المنقضية 2018، والتي ضمت الثنائي الدولي الجزائري رياض محرز ويوسف عطال.

ويأتي إختيار الثنائي السالف الذكر بالنظر للمستويات التي قدماها في السنة الفارطة سواء مع ناديي نيس ومانشستر سيتي على التوالي بالإضافة للمنتخب الوطني.

وضمت التشكيلة المثالية الإفريقية أبرز نجوم القارة السمراء في الساحة الأوروبية، ونخص بالذكر كل من:

الحارس: أوناما.

الدفاع: أشرف حكيمي، يوسف عطال، داكوستا مانويل، كوليبالي.

وسط ميدان: زياش، ويلفريد نديدي، توماس بارتي.

الهجوم: محمد صلاح، رياض محرز، ساديو ماني.