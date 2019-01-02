وزارة التربية: هذا هو جديد البكالوريا!

أكدت سامية ميزاييب مديرة التقويم والإشراف بوزارة التربية، أن إمتحان البكالوريا لهذه السنة لن يطرأ عليه أي تغيير.

مشيرة خلال إستضافتها في برنامج “قهوة وجرنان” أنه تم إطراء تغيير على امتحان البكالوريا وأخذ مجهودات التلميذ بعين الإعتبار.

وأضافت ذات المتحدث، أنه سيتم إحتساب التقويم المستمر للتلميذ في السنة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى الإختبارات الكتابية نهاية الفصل.

وفي ذات السياق، أفادت ميزاييب أن إمتحان البكالوريا لسنة 2019 /2020 سنأخذ التقويم المستمر فقط .

أما الإختبارات الكتابية في الإمتحان في التنظيم الجديد يتم إعتمادها بداية من بكالوريا 2021.

مشيرة في سياق ذي صلة، أن التقويم المستمر يساعد التلميذ في دخول الجامعة ولا يمكن حصر مجهوداته وتقييمه من خلال إمتحان واحد.

وأكدت ميزاييب أنه تم الشروع في التحضيرات لبكالوريا 2019 من قبل الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات منذ سبتمبر الفارط.