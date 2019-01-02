أنت طالب جامعي .. اتصالات الجزائر تمنحك فرصة الالتقاء والتدرب على يد البروفيسور "بلقاسم حبة"

أعلنت شركة اتصالات الجزائر عن إطلاق الطبعة الأولى من منتدى "قدوتِــيــك" و المزمع إقامته يوم السبت 05 جانفي 2019، على مستوى أوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

وأشار بيان للشركة إلى أن " قدوتِـــيـك" سيكون بمثابة فضاء لتقاسم الخبرات وتحفيز الطلبة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال و المقاولاتية، وسيكون ضيف شرف الطبعة الأولى القدوة البروفيسور "بلقاسم حبة".

ودعا بيان شركة اتصالات الجزائر كل الطلبة الجامعيين في كل التخصصات و الراغبين في حضور هذا المنتدى لتسجيل أنفسهم عبر الموقع الالكتروني www.at.dz و هذا من خلال ملئ استمارة البيانات وإثبات انتسابهم لإحدى المؤسسات الجامعية.

وتابع البيان أن "هذا المنتدى سيضم أكثر من 1000 طالب جامعي رفقة القدوة "بلقاسم حبة" العالم والباحث الجزائري و الحاصل على الشهادة الجامعية في الفيزياء من جامعة هواري بومدين في الجزائر العاصمة، والذي اشتغل في العديد من الشركات التكنولوجية الرقمية عبر العالم، وبالتحديد في شركة آي بي أم التي وظّفته في مركز بحوثها و غوغل و غيرها ."

للذكر فان البروفيسور بلقاسم حبة يسجل حضوره في قائمة الباحثين المائة الأكثر اختراعًا حيث يملك في رصيده 1400 براءة اختراع في مجال الحوسبة والأنترنت و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في أمريكا واليابان ودول أخرى.

وخلص البيان للتأكيد على أن اتصالات الجزائر من خلال تنظيمها لهذا الحدث "تجسد مرة أخرى قيم المواطنة التي تتحلى بها المؤسسة و كذا عزيمتها الدائمة لتشجيع الشباب الجزائري لولوج عالم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال"