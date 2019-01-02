محرز أمام فرصة التسامح مع جماهير السيتي

محرز أمام فرصة التسامح مع جماهير السيتي

كشفت صحيفة الميرور البريطانية بأن نادي مانشستر سيتي مطالب بالفوز امام نادي ليفربول في المباراة القادمة يوم الخميس

و قد عالج صاحب المقال الكثير من الأمور الايجابية حينما يحقق مانشستر سيتي الفوز أمام نادي ليفربول في الدوري الأنجليزي

و أكد بأن رياض محرز قد يحقق فرصة العمر أمام نادي ليفربول ان استطاع الجزائري التألق و خاصة بعد ضربة الجزاء التي أضاعها اللاعب في المباراة

و تابع بأن رياض محرز يمتلك الشجاعة الكافية للتألق في المباريات الكبيرة و خاصة و أن غوارديولا يعتمد غليع في هكذا مناسبات

القراءة من dzairfoot

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