محرز أمام فرصة التسامح مع جماهير السيتي

كشفت صحيفة الميرور البريطانية بأن نادي مانشستر سيتي مطالب بالفوز امام نادي ليفربول في المباراة القادمة يوم الخميس

و قد عالج صاحب المقال الكثير من الأمور الايجابية حينما يحقق مانشستر سيتي الفوز أمام نادي ليفربول في الدوري الأنجليزي

و أكد بأن رياض محرز قد يحقق فرصة العمر أمام نادي ليفربول ان استطاع الجزائري التألق و خاصة بعد ضربة الجزاء التي أضاعها اللاعب في المباراة

و تابع بأن رياض محرز يمتلك الشجاعة الكافية للتألق في المباريات الكبيرة و خاصة و أن غوارديولا يعتمد غليع في هكذا مناسبات