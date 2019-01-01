عملية دهس تستهدف اللاجئين بألمانيا

أصيب أربعة أشخاص بجروح في ألمانيا عندما صدم رجل بسيارته مجموعة كانت تحتفل بالعام الجديد، في هجوم وصفته الشرطة الألمانية الثلاثاء بأنه يستهدف اللاجئين.

وقال مكتب نيابة ايسين وشرطة مونستير إن "السلطات تعتقد أنه هجوم متعمد سببه عداء السائق للأجانب".

وأضافوا أنهم يعتقدون أن المشتبه به (50 عاما) يعاني من مشاكل عقلية.

ووقع الحادث بعد قليل من منتصف الليل في بلدة بوتروب على بعد نحو 12 كلم شمال مدينة ايسن غرب ألمانيا.

وحاول السائق في البداية صدم شخص واحد، إلا أن ذلك الشخص تمكن من النجاة.

وبعد ذلك توجه بسيارته نحو مجموعة كانت تطلق مفرقعات في الشارع، كما يفعل العديدون في ألمانيا احتفالا بالعام الجديد.

وأصيب أربعة أشخاص، إصابة بعضهم خطيرة، بحسب الشرطة التي أضافت أنهم من أصول أفغانية وسورية. وذكرت وزارة الداخلية أن امرأة من بين الجرحى.

وبعد ذلك بقليل حاول السائق شن هجوم آخر في بلدة قريبة من ايسن إلا أنه لم يتمكن من إصابة أحد.

وذكر مسؤولون ان المهاجم "أطلق عبارات معادية للأجانب" عندما اعتقلته الشرطة.