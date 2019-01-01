العنف يضرب مجددا الملاعب الجزائرية

ضرب العنف مجددا ملاعب كرة القدم الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة لقاء كأس الجمهورية بين شباب حي موسى ومولودية الجزائر بجيجل، في إطار مقابلات الدور السادس عشر.

واضطر حكم اللقاء إلى توقيف المقابلة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما كان العميد متفوقا في النتيجة (3-0) من تسجيل بورديم (د 5 من ضربة جزاء) وسويبع (د 17) وبن شويب (د30 ضد مرماه).

ولم يتقبل أنصار الفريق المحلي الخسارة وقاموا برمي المقذوفات على أرضية الميدان، حيث عرف اللقاء توقفا لمرتين دامت الأولى 13 دقيقة بعد أن تعرض متوسط ميدان مولودية الجزائر سفيان بن دبكة لإصابة على مستوى الرأس، والثانية 6 دقائق قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المرحلة الأولى.

وأصيب 14 شخصا من بينهم 6 من عناصر الشرطة بجروح جراء هذه الأحداث، حسبما أفادت به خلية الاتصال لمصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضحت المكلفة بالاتصال بهذا السلك النظامي الملازم أول أحلام بومالة أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الرشق بالحجارة وبمختلف المقذوفات.

وأضافت المتحدثة أن مركزا طبيا متقدما تم وضعه بالملعب الذي احتضن المباراة لإسعاف الجرحى.

كما أكدت مصالح الحماية المدنية أن الأشخاص الذين أصيبوا بجروح قد تم نقلهم إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية.