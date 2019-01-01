59 بالمئة من مساهمات الضرائب في ميزانية الدولة مصدرها العاصمة

وقع أمسية الإثنين والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، على التقرير السنوي حول وضع الميزانية، المالية و الخزينة على مستوى الولاية للعام 2018،

في حضور إطارات المالية، الولاية، اعضاء المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية.

وأبرز أمين خزينة ولاية الجزائر عموش سعيد أنه”تم تحصيل ما مقداره 64 مليار دج، وذلك من مختلف النشاطات الحيوية في الولاية”

وعلى رأسها الجمارك والأملاك والنشاطات المهنية. حسبما ورد في موقع الإذاعة الوطنية

وأوضح حسب ذات المصدر أن الضريبة على النشاط المهني بلغت 65.06 %، و قدرت مساهمات البلديات بـ 12.97%،

ناهيك عن مساهمات صندوق دعم الجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية.

كما وصلت المساهمات المباشرة للولاية في ميزانية الدولة إلى 801 مليار دج أي ما يعادل 59 % من النسبة الإجمالية،

لأن “أغلبية المؤسسات الكبرى مقراتها العامة بالجزائر العاصمة”. حسب ذات المصدر نقلا عن تصريحات عموش.