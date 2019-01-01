بونجاح في التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2018

يعتبر المهاجم الدولي بغداد بونجاح الجزائري الوحيد ضمن اتشكيلة المثالية الإفريقية لعام 2018، بحسب ما كشف عنه موقع "غول"، وهذا بالنظر للمستويات الكبيرة التي قدمها رفقة نادي السد بالإضافة للخضر، أين سجل 59 هدف هذه السنة، جعلته أفضل هداف في العالم متفوقا على ميسي ورونالدو.

وغاب نجم مانشستر سيتي رياض محرز عن القائمة، خاصة أن أداءه لم يكن مستقرا هذا الموسم، الأمر الذي حرمه من التواجد في التشكيلة المثالية، والتي ضمت كل من: الحارس أندري أونانا، والرباعي الدفاع كوليبالي، بن عطية، وحكيمي، وفي وسط الميدان كل من ماني، زياش، توماس، بيبي، وفي الخط الأمامي كل من أوباميانغ، محمد صلاح وبونجاح.