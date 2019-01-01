“حاليوزيتش” يدافع عن “بلماضي” و يقدم له نصيحة

كشف الناخب الوطني السابق البوسني حاليلوزيتش بأن المنتخب الجزائري قد تطور بشكل دقيق مع المدرب جمال بلماضي

و في تصريح مدرب نانت الحالي مع قناة الهداف الجزائرية أكد بأنه معجب من قبل بالمدرب جمال بلماضي و ما فعله في قطر و الدوري القطري

و قد صرح قائلا :” المنتخب الجزائري كان يعاني لمدة ثلاث سنوات خاصة الأخيرة , أنا ارى أن جمال بلماضي قد قدم لمسة خاصة ”

و أضاف : ” جمال بلماضي مدرب كبير , هو الرجل المناسب لقيادة المنتخب من بعدي ( يضحك) أنا أتمنى التوفيق له و لللشعب الجزائري “