فيديو: العالم استقبل العام الجديد باحتفالات ضخمة

عمت الاحتفالات مختلف دول العالم بحلول العام 2019، وتدفق الآلاف إلى شوارع وساحات كبرى المدن للتعبير عن أفضل الأمنيات عقب سنة حافلة بالأحداث.

واحتفلت أوروبا بدورها بحلول العام الجديد بألعاب نارية ضخمة وبالدعوة إلى الوحدة والوفاق إثر مرور سنة حافلة بالأحداث، وفقا لما نقلت فرانس 24.

ففي جادة الشانزليزيه في باريس، استقبلت فرنسا العام الجديد بألعاب نارية وهتافات فرحة، وتدفق المحتفلون بمن فيهم السياح مرفوقين بمحتجي “السترات الصفراء” وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي دبي، أضاءت الألعاب النارية برج خليفة، الأعلى في العالم، وتجمع المئات لاستقبال العام الجديد.

وفي روسيا، خرج العشرات للاحتفال بالسنة الجديدة رغم درجة الحرارة المنخفضة. ودعا الرئيس فلاديمير بوتين الروس في رسالة متلفزة إلى العمل معا “لتحسين الرفاهية ونوعية الحياة، من أجل أن يشعر جميع مواطني روسيا بتغييرات إيجابية في السنة التي تنطلق”.

في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أقام أكثر من ألف رجل وامرأة زفافا جماعيا نظمته الحكومة. لكن تم إلغاء الألعاب النارية احتراما لضحايا التسونامي.

من جهتها، ودعت دمشق سنة 2018 بطريقة اختلفت عن كل سنوات الصراع. ورغم غياب الاحتفالات الرسمية والتجمعات الكبيرة، إلا أن زينة هذه السنة أظهرت الفارق مقارنة بسنوات عم فيها الظلام بسبب التقنين الكهربائي أو التهديدات الأمنية.

أما لندن فاستقبلت العام الجديد في الوقت الذي يُثير بريكسيت انقساما حادا بين البريطانيين. ورافقت الألعاب النارية في وسط لندن موسيقى لفنانين من القارة الأوروبية.

ويفترض أن تتغير وجوه السلطة في دول عدة خلال السنة الجديدة التي ستشهد انتخابات مهمة في أستراليا والهند وأفغانستان وجنوب أفريقيا والأرجنتين.