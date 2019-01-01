جزائر 2018.. فنانون ومثقفون يرحلون إلى الأبد

ترحل سنة 2018 ، مخلفة فراغا كبيرا في الساحة الفنية و الثقافية الجزائرية، حيث شهدت السنة المنقضية رحيل كوكبة من الشخصيات التي أثّثت على مدار عقود من الزمان للمشهد الثقافي الفني، على غرار المؤرخ زهير احدادن و الفنانة صونيا و النجمين رشيد طه و بوعلام شاكر.

زهير إحدادن أول الراحلين

فبتاريخ 20 جانفي، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية وفاة الكاتب الإعلامي والمؤرخ الجزائري “زهير احدادن”، عن عمرالـ89 عاما، بعد صراع مع المرض، وبرحيله فقدت الجزائر واحدا من أعمدة الاعلام ومرجع في الكتابة الإعلامية، وخلّف لراحل رصيدا من المؤلفات التي أثثت المكتبة الجزائرية بعديد المؤلفات التاريخية المهمة في التاريخ المعاصر.

يوم 9 أفريل، تسجل الجزائر رحيل المخرج السينمائي المقيم في باريس، فاروق بلوفة، مُخرج فيلم “نهلة” الشهير حول الحرب الأهلية اللبنانية والقضية الفلسطينية. ولم يتم الإعلان عن وفاته من قبل العائلة، إلا بعد تسعة أيام على مراسم دفنه في باريس.

هواري بوضو رحيل بعد الشائعات

في المقابل شكل رحيل الفنان الكوميدي محمد جديد، المعروف بين الجزائريين بـ “هواري بوضو” (52 عاما) يوم 17 أفريل، صدمة كبيرة بين محبي الفقيد من الجمهور الجزائري، خاصة وأن خبر وفاته سبق بجملة من الشائعات التي تزامنت مع فترة مرض الفقيد.

وكان الفنان محمد جديد، خلال السنوات الأخيرة قد اشتهر بسلسلة “بوضو”، التي عرضها التلفزيون الجزائري في شهر رمضان بمختلف أجزائها في السنوات الأخيرة، وقبلها ضمن الفرقة الكوميدية “ثلاثي الأمجاد” التي قدمت سكاتشات فكاهية تم بثها خلال شهر رمضان لعدة سنوات.

صوت المسرح “صونيا” تسكت إلى الأبد

يوم الأحد 15 ماي رحلت الفنانة المسرحية الكبيرة صونيا (سكينة مكيو) عن عمر يناهز 65 سنة ، بعد أن أمضت كل حياتها في خدمة المسرح والفن بالجزائر . حيث قدمت على مدار أكثر من أربعة عقود أكثر من خمسين عملاً مسرحياً، بالإضافة إلى الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وسجلت حضوراً مميزاً في الذاكرة الجزائرية من خلال عدة اعمال مسرحية وتلفزيونية.

وفي بداية شهر جويلية من 2018، غيب الموت الفنان الكبير عمار معروف (76 سنة) في أحد مستشفيات العاصمة حيث كان يتلقى العلاج، وكان الفنان قد قدم أدواراً كثيرة إلى جانب عدد من الممثلين الكبار، وعلى رأسهم رويشد الذي تقاسم معه الخشبة في مسرحية “البوابون”. كما أدى أدواراً ثانوية في أعمال سينمائية كذلك، وعلى رأسها فيلم “معركة الجزائر”.

رشيد طه وجمال علام ..أفول نجمين في أسبوع واحد

فيما شكل رحيل النجمين رشيد طه (59 سنة) وجمال علام (71 سنة) شهر اوت الفارط، الصدمة الأكبر لدى محبي النجمين. الذين خلفا فرغا كبيرا في الساحة الفنية الجزائرية التي تكون في 2018 قد فقدت الكثير من بريقها برحيل شخصيات فنية أضاءت الساحة الثقافية والفنية على مدار عقود من الزمان.