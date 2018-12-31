"مصالحة" بين شقيق عيّاش ووالي المسيلة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع شقيق الراحل عياش محجوبي ، الذي توفي بعد سقوطه في بئر ارتوازي على عمق 30 مترا تحت الأرض بمنطقة أم الشمل ببلدية الحوامد في ولاية المسيلة ، مع والي المسيلة الحاج المقداد ، فيما يبدو مصالحة بين الرجلين ، بعد أن كان شقيق محجوبي قد عبّر عن استيائه من غياب السلطات المحلية للولاية عن عملية إنقاذ شقيقه .

من جهة أخرى ، افتتح الوالي مقداد اجتماعا ولائيا اليوم الإثنين، بقراءة فاتحة الكتاب المجيد على روح الشاب عياش محجوبي ، معبّرا في منشور على الصفحة الرسمية للولاية في فيسبوك عن "تعازيه القلبية إلى عائلة الفقيد" ، كما نوّه بالمجهودات التي بذلتها مصالح الحماية المدنية ، وبالهبة التضامنية لسكان المنطقة و أعيانها وكافة سكان الولاية وكل من قدم المساعدة من قريب أو من بعيد .