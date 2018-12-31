عشرات الالاف الجزائريين عبروا الحدود التونسية لقضاء" الريفيون"

ذكرت الإذاعة التونسية أن عدد السياح الجزائريين الوافدين على تونس لقضاء عطلة نهاية السنة قد إرتفع بنسية 37 بالمائة عن ما هو معتاد .

و نقلت الإذاعة عن المندوب الجهوي للسياحة التونسية بولاية جندوبة عيسى المرواني ان عدد السياح الجزائريين عبر المعبر الحدودي بملولة -مدينة طبرقة-

و أكد المتحدث أن عملية عبور الجزائريين حققت رقما قياسيا هذه السنة، حيث بلغ عدد الوافدين من بداية جانفي إلى غاية 26 ديسمبر مليون و51 ألف وافد جزائري في رقم غير مسبوق من شأنه أن يحرك السياحة والدورة الاقتصادية بتونس بصفة عامة وجهة جندوبة بصفة خاصة.

وختم المرواني بالتأكيد على أن أن نسبة الوافدين على معبر ملولة يوم أمس الأحد 30 ديسمبر 2018 بلغ ذروته بدخول حوالي 8 آلاف سائح وهو رقم مرشح للارتفاع يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 .