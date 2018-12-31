بالصور..أبرز 18حدث شهده العالم العربي سنة 2018

شهدت الدول العربية في عام 2018 الكثير من الأحداث منها ما كان إيجابياً وكثير منها كان مأساوياً خلّف الحزن والموت والدمار. وهذه لمحة عن بعض أبرز تلك الأحداث

الرئاسة في في مصر-1

الحدث الأكبر كان مواجهة في قاعة المحكمة نهاية ديسمبر بين الرئيس السابق محمد مرسي والأسبق حسني مبارك، الذي أدلى بشهادته بخصوص اقتحام الحدود الشرقية أثناء ثورة يناير. مبارك اتهم حركة حماس في قطاع غزة بإرسال مسلحين لزيادة الفوضى.وفي نهاية مارس/ آذار شهدت مصر انتخابات رئاسية خاضها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وفاز السيسي بفترة رئاسية ثانية بحصوله على 97% من الأصوات.



مسيرات العودة-2

" التي شارك فيها محتجون فلسطينيون على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن الاحتجاجات أسفرت منذ ذلك الحين عن استشهاد 228 فلسطينياً، فضلا عن إصابة 24 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق.

تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية-3

وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تعلن عن مقتل 257 شخصاً- أغلبهم من العسكريين وبعض عائلاتهم جراء تحطم طائرة عسكرية قرب الجزائر العاصمة. ورئيس أركان الجيش يأمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث

الانتخابات في تونس-4

تنظم أول انتخابات بلدية منذ ثورة 2011، وشهدت الانتخابات فوز المستقلين بأكبر عدد من المقاعد. كما قادت الانتخابات إلى تولي امرأة لمنصب رئيسة بلدية مدينة تونس، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس البلدية منتصف القرن التاسع عشر

نقل سفارة القدس-5

افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها في القدس وسط غضب عربي وإسلامي

الجوع يفتك باليمنيين-6

قدّرت منظمة إنقاذ الطفولة أعداد الأطفال اليمنيين الذين ماتوا جوعاً منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد دون سن الخامسة بنحو 85 ألف طفل. أما بيانات الأمم المتحدة فأشارت إلى إصابة ما يقرب من 1.3 مليون طفل بسوء تغذية ناجم عن الصراع بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية الداعمة للحكومة اليمنية

استقالة الحكومة الموريتانية-7

29 قدم رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حمدين استقالة حكومته لرئيس البلاد بعد انتخابات تشريعية وبلدية . وجرى تشكيل حكومة جديدة بعد اعلان فوز الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" بأغلبية مريحة. واحتل حزب التواصل الاسلامي المعارض المرتبة الثانية.

السماح للمراة بالقيادة-8

دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة حيز التنفيذ، وسط تفاعل من المجتمع السعودي.

انسحاب قطر من الأوبك-9

في مطلع شهر ديسمبر أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي انسحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اعتباراً من الأول من جانفي 2019. وفي نهاية ديسمبر أكدت الدوحة إرسالها 24 سيارة عسكرية صفحة إلى مالي في خطوة قالت إنها ستساعد دول منطقة الساحل الأفريقي على محاربة الإرهاب

مقتل جمال خاشقجي-10

شهدت 2018 مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا. وأكدت الرياض مقتله في وقت لاحق. وينفي المسؤولون السعوديون تقارير حول صلة ولي العهد محمد بن سلمان بالجريمة

حكومة الملقي وانهاء ملحقي الباقورة والغمر-11

عمّت المملكة الأردنية تظاهرات احتجاجية ابتداء من فبراير ضد رفع الدعم عن الخبز، وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، تبعها بعد ذلك استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز في يونيو. كما شهد شهر أكتوبر اعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام مع إسرائيل، ليحسم بذلك موضوعا أثار الجدل على الساحة الأردنية

فتح الحدود الجزائرية- المغربية-12

أبدى العاهل المغربي الملك محمد السادس استعداده لفتح الحدود مع الجزائر وتطبيع العلاقات معها. وأكد أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر "الشقيقة"، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وتشهد العلاقات بين الجانبين توترات على خلفية دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب

انسحاب الو.م.أ من سوريا-13

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبرر ذلك بأنه "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا إلى الوطن

حرب الجنرالات في الجزائر-14

شهدت الجزائر إقالات لشخصيات على مستوى رفيع لم تشهد البلاد مثلها من قبل. ففي شهر سبتمبر من العام الحالي عُين اللواء "سعيد شنقريحة" قائدا جديدا للقوات البرية خلفا لـ "أحسن طافر".

كما عُين اللواء، حميد بومعيزة، قائداً جديداً للقوات الجوية خلفا للواء، عبد القادر لوناس، وأقيل الأمين العام لوزارة الدفاع الجنرال، محمد زناخري، ليخلفه غريس حميد.

وأقيل اللواء، لحبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى، إلى جانب قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة.

ويحكم الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 19 عاما، إذ تم انتخابه أربع دورات متتالية. وستتم الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفريل 2019.

وعلاوة على الخلاف بشأن الانتخابات الرئاسية، واجهت الجزائر مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية، من أبرزها الاحتجاجات التي شهدتها ورقلة جنوب الجزائر اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية

عملية غصن الزيتون والهجوم على عفرين-15

في العشرين من جانفي أعلن الجيش التركي اطلاق عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، واستمرت حتى اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 18 مارس استكمال السيطرة على المدينة. وفي اوت، انتهت معارك درعا لمصلحة النظام السوري وحليفه الروسي، بعد نجاح القوات الروسية والسورية باستعادة مناطق درعا ووصولها الى مركز الحدود الأردنية – السورية (نصيب)

انتفاضة السودانيين-16

بدأت المظاهرات في مدينة عطبرة شرقي السودان في 19 ديسمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والوقود، وسرعان ما تحولت تلك المظاهرات إلى غضب شعبي عمّ أرجاء البلاد.

ومثل البلدان العربية الأخرى التي سبقت السودان في الاحتجاجات، فهي تسير على خطى "ثورات الربيع العربي" التي انطلقت من تونس فمصر وليبيا وسوريا وغيرها. كما أن أسلوب الحكومة كان يشبه كثيرا الأساليب التي اتبعتها البلدان العربية من حيث طريقة قمعها لتلك الاحتجاجات.

كما أن السودانيين أطلقوا هاشتاغات مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية من قبيل "انتفاضة السودان" وإرحل يا بشير " و"ثورة ثورة حتى النصر".

وتفاعل العرب في بلدان عدة مع احتجاجات السودان، فمنهم من رآها استكمالا لم عُرف بثورات الربيع العربي ومنهم من حذّر السودانيين من الانجرار "وراء دعوات خراب البلاد كما يحدث في سوريا واليمن مثالاً

غرق قارب للهجرة غير الشرعية-17

قرابة السواحل التونسية، وهي الحادثة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها ربما تكون الأكثر كارثية هذا العام.غرق قارب للهجرة غير الشرعية قرابة السواحل التونسية، وأشارت تقديرات المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون تجاوز الـ120.

القمر الصناعي الإماراتي-18

الإمارات تطلق من اليابان القمر الصناعي "خليفة سات"، والذي يعد أول قمر صناعي صنع بأيدٍ إماراتية

المصادر

BBC عربي

فلسطين اليوم

DW