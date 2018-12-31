سليماني يقترب من خوض تجربة في الدوري السعودي

يبدو أن المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني بات مرشح أكثر من أي وقت مضى لخوض تجربة في الدوري السعودي، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية، فإن المهاجم الحالي لفنربخشة التركي قرر وبصفة رسمية مغادرة فريقه في "الميركاتو" الشتوي، وهو الذي يلعب على شكل إعارة قادما من نادي ليستر سيتي.

وبحسب نفس المصدر، فإن سليماني تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية، ما جعله يطلب فسخ عقده رسميا مع النادي التركي، من أجل التوقيع في النادي السعودي الذي طلب خدماته.

وبحسب ما أشارت إليه موقع" fotospor" التركي، فإنه في حال وافقت إدارة نادي فنربخشة على إنهاء فسخ عقد سليماني فإن ليستر سيتي سيوافق على عرض النادي السعودي في الشتاء.