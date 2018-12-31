الاطاحة بمزور الأوراق النقدية في المدية

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي نعمان بالمدية من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة، كان بصدد تداول مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية.

وقائع القضية تعود إلى بحر هذا الآسبوع، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود مناوشات بين شخصين بمقر بلدية سيدي نعمان، بسبب قيام أحدهما بالنصب على الآخر أثناء عملية بيع وشراء لمركبة بينهما، من خلال تسليمه لمبلغ مالي مزور من العملة الوطنية، فورها تم تدخل عناصر الشرطة بعين المكان، أين تم توقيف الشخصين واقتيادهما إلى مقر أمن الدائرة للتحري في القضية، بعدما تم حجز مبلغ مالي كان بحوزتهما، وبعد تفحص الأوراق النقدية تبين لعناصر الضبطية القضائية أن البعض من هذا المبلغ مقلدة والمقدر بـ (524000.00 دج)، مشكلة من 261 ورقة من فئة (2000دج) وورقتين من فئة (1000) دج.

وبعد التحقيق والتحري في القضية تمكنت قوات الشرطة من حجز مختلف الوسائل والمعدات التي كانت بمنزل المشتبه فيه والتي تستعمل في عملية التزوير وتقليد العملة الوطنية والمتمثلة في (طابعة متعددة المهام – جهاز إعلام ألي – أدوات كانت تستعمل لتقطيع وقص العملات المزورة، إضافة إلى الخراطيش الخاصة بآلة الطابعة الملونة – كمية من الأوراق البيضاء والصفراء مقصوصة التي كانت مهيأة للتقليد).