إنجاز أزيد من 1700 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بسعيدة

قرر وزير السكن، عبد الوحيد طمار، اليوم الإثنين، بسعيدة، تخصيص لفائدة الولاية حصة 1753 وحدة سكنية جديدة وغلاف مالي قدره 180 مليار سنتيم.

الحصة السكنية والتي قدرت بـ1753 لمختلف الصيغ، والمبلغ المالي موجه لتهيئة الخارجية للتجمعات السكنية الجديدة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عمل عقدها مع إطارات القطاع، بمقر الولاية، في إطار زيارته التفقدية لمشاريع سكنية بسعيدة.

أن هذه الحصة الجديدة تتوزع على 1000 سكن ريفي، و 450 مسكن ترقوي مدعم، و303 بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.