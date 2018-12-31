"الكاف" يكشف موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، اليوم، الاثنين، عن تفاصيل الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2018 المقرر إقامته بالعاصمة السنغالية "داكار".

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أنه سيتم الكشف عن الفائزة بجائزة أفضل لاعبة فى أفريقيا لعام 2018 يوم الاثنين السابع من جانفي المقبل على أن يعقد مؤتمراً صحفياً للفائز باللقب بجانب مؤتمر صحفى أخر لرئيس الاتحاد الأفريقى أحمد أحمد.

وفي اليوم ذاته تقام مباراة استعراضية بين نجوم افريقيا ومنتخب السنغال الذي نجح في الوصول للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وفي الثامن جانفي، سيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018 والتشكيلة المثالية للقارة السمراء وبقية الفائزين بجوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأكد "الكاف"، على إقامة إجتماع المكتب التنفيذي للأتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الاربعاء الموافق التاسع من ذات الشهر القادم، على أن يتم الأعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مؤتمر صحفي بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري.