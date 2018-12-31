الوادي.. رحلات العمرة من مطار قمار إلى جدّة

تنطلق رسميا بولاية الوادي، رحلات العمرة من مطار قمار إبتداءا من منتصف شهر جانفي للسنة الجديدة، تحت إشراف والي الولاية عبد القادر بن سعيد مع المدير الجهوي للخطوط الجوية الجزائرية، وبحضور كل الوكلات السياحة 35 المتواجدة بالولاية.

حيث تم الإعلان على رحلة جوية مباشرة للمعتمرين من مطار قمار إلى مطار جدة السعودي إبتداءا من 15 جانفي 2019.

على أن تكون الرحلة نصف شهرية على مدار السنة، كما تم وضع تخفيضات مهمة للوكلات تصل إلى 50 بالمئة على قيمة التذكرة إبتداءا من المعتمر الـ 10 .

للاشارة، فإن ولاية الوادي فاق عدد المعتمرين بها إلى أزيد من 13 ألف معتمر، كان أغلبهم يتنقل عبر رحلات جوية سواءا من مطار ورقلة أو مطار توزر التونسية أو مطار قرطاج بالعاصمة التونسية.

وهو ما يزيد من أعباء ومصاريف إضافة الى مسافات التنقل.