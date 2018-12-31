تأكيد حكم الإعدام لقاتل سلسبيل و شريكه

أكدت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق قاتل الطفلة سلسبيل وشريكه الذي نطقت به محكمة الجنايات الابتدائية في وهران منذ ثلاثة أشهر، في محاكمة غير خلالها المتهم الرئيسي أقواله.

وعرفت محاكمة الاستئناف، التي افتتحت اليوم الإثنين، تقديم المتهم الرئيسي لرواية أخرى للوقائع التي حدثت في 18 أوت 2018 بحي "الياسمين". وخلافا لما أدلى به في المحاكمة الأولى يوم 29 سبتمبر المنصرم، نفى هذا المتهم أن يكون قد هتك عرض الطفلة، مؤكدا أنه قتل سلسبيل "دون قصد"، بعدما حاول منعها من الصراخ لتفادي علم الجيران بما كان يحدث في شقته. بالإضافة إلى ذلك، ادعى المتهم أيضاً أنه نقل وحده جثة الفتاة دون مساعدة شريكه كما نفى هذا الأخير التهم الموجهة إليه مدعيًا أنه ضحية مؤامرة من قبل الجميع بما في ذلك الشهود.

وبعد المداولات، أصدرت محكمة الاستئناف حكم الإعدام ضد المدعى عليهما اللذين حُكم عليهما أيضاً بدفع ثلاثة ملايين دج لكل من والدي الضحية بسبب الضرر الذي لحق بهما.