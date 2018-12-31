العقيد لهبيري يفنّد إلغاء ترقية 5 آلاف من أفراد الشرطة

تقدّم المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري ، اليوم الإثنين، بتهنئته إلى أفراد ومنتسبي الأمن الوطني ، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019، فنّد من خلالها بشكل غير مباشر ما تم تداوله بخصوص إلغاء ترقيات لما يزيد عن 5 آلاف من أفراد الشرطة.

وجاءت تهنئة العقيد من خلال صورة غرافيك تم تصميمها خصيصا للمناسبة ، وكتب عليها أن المدير العام للأمن الوطني يتقدم بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى كافة أفراد ومنتسبي الأمن الوطني ، كما يهنئ جميع أفراد الشرطة الذين استفادوا من الترقية بمناسبة يوم الشرطة العربية.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق ، بإلغاء رئاسة الجمهورية لجميع الترقيات التي حظي بها أزيد من 5 آلاف عون وضابط شرطة بمناسبة عيد الشرطة العربية، لأسباب غير معلومة.