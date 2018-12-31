لماذا لا يتم إحياء ذكرى وفاة بومدين رسميا .. تابع رد ولد قابلية (فيديو)

رد دحو ولد قابلية، رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاستعلامات العامة خلال الثورة “المالغ”، عن انشغالات عدد من المجاهدين حضروا إلى مقبرة العالية للترحم على الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، بسبب عدم احياء ذكراه رسميا.

وقال ولد قابلية الذي شغل منصب وزير للداخلية سابقا “حتى عائلته لا تعترف به”، وأضاف “نحن أولاد بوصوف (مؤسس المخابرات الجزائرية) نترحم علي بومدين وعلى كل الشهداء الأبطال المدفونون هنا، هو رئيس دولة، واليوم الدولة التي هو من أقامها وأسسها، عليها أن تتكفل به وتتكفل بكل ما يتعلق بذكرته”.

وجاءت تصريحات ولد قابلية وهو يتناقش مع عدد من محبي هواري بومدين الذين حضروا إلى المقبرة من أجل الترحم عليه، حيث اشتكوا من عدم حضور شخصيات رسمية لإحياء ذكرى وفاته، في كل السنوات الماضية.

ويقول أحد الحضور مخاطبا ولد قابلية “أنا أحضر الى المقبرة كل عام، منذ عشرين سنة، ولا أجد أي شخصية سياسية أو رسمية، رغم أنه رجل دولة”، وأضاف “نريد أن نعرفكم ونتعرف على كل الشهداء الذين جاؤوا بالاستقلال ..”.