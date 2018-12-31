“نابولي” يتفاوض رسميا لإعارة “أوناس”

كشفت تقارير إعلامية إيطالية بأن إدارة نادي “نابولي”، تتواجد في مُفاوضات رسمية مع نادي “كالياري” لإعارة الدولي الجزائري، آدم أوناس.

وأكدت الصحف في بلاد البيتزا بأن المُفاوضات الجارية حاليا، وتُقرب صاحب المُراوغات المميزة من “كالياري”، قبل إفتتاح الميركاتو الشتوي 2019.

وكان اللاعب السابق لنادي بوردو مُقتنعا بضرورة مُغادرة “البيرتينوبي” هذا الشتاء كونه لا يُشارك إلا نادار مع أشبال “كارلو أنشيلوتي”.

يُشار في الأخير بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع كبير الجنوب الإيطالي، يمتد لـ2022.