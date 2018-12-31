في ظل تطبيع عربي – إسرائيلي: الجزائر تتمسك بموقفها الداعم للقضية الفسلطينية

جددت الحكومة، موقف الجزائر الثابت في دعمها للقضية الفلسطينية ودعت إلى ضرورة الوحدة والتلاحم نصره لهذه المسألة الجوهرية ولكافة الشعوب الإسلامية.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، عقب لقاء جمعه مع السفير الفلسطيني بالجزائر، لؤي عيسى، اليوم الإثنين 31 ديسمبر، إن “القضية الفلسطينية هي قضية جزائرية”، مشيرًا إلى أنها “تحظى بإهتمام وعناية الرئيس بوتفليقة”.

من جانبة، أشاد لؤي عيسى”بدعم الجزائر واللامشروط للقضية الفلسطينية” معربًا عن سعادته “لطبيعة علاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما”.

ويأتي تأكيد الجزائر على دعم القضية الفلسطينة، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات العربية – الإسرائيلية تطبيعًا غير مسبوق، أخذ أشكالًا وأبعادًا متطورة.

وبتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعت إسرائيل لتحسين العلاقات مع الدول العربية والإسلامية التي كانت تناصبها العداء والتي تشاركها المخاوف بشأن إيران، أو تتوقع مزايا إقتصادية محتملة.

وبتاريخ 10 ديسمبر، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن شركات الطيران الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية، في إطار مساع لتحسين العلاقات مع الدول المسلمة وعزل إيران.

واستأنف نتنياهو ورئيس تشاد إدريس ديبي العلاقات التي قطعتها نجامينا في عام 1972، وقال نتنياهو “إن محادثاته مع ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد إلى أمريكا الجنوبية”.

وقبلها، استقبلت سلطة عُمان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزوجته ، في أول زيارة رسمية له للسلطة .

في حين يسير تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل بوتيرة سريعة، خاصة بعد إعلان الحاخام مارك شناير سماح رئيس جمعية هامبتون سينجوج، قطر للإسرائيليين بدخول الدوحة.

وجاء التقارب القطري الإسرائيلي، هذه المرة عبر بوابة الرياضة، فخلال فعاليات المونديال المقرر له عام 2022، سيكون حاملي جوازات السفر الإسرائيلية محل ترحيب بهم في الدوحة.