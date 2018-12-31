أويحيى يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019

قدّم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، تهنئته إلى كافة الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019.

وجاء في التهنئة التي نشرتها صفحة "الأرندي" على "فيسبوك" أنه "بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019 يتقدم السيد أحمد اويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بأحر التهاني وأطيب الاماني الى كافة الشعب الجزائري راجيا من المولى عز وجل ان يمن على شعبنا بالأمن والطمأنينة وأن يجعل بلدنا ينعم بالتقدم والازدهار ويحقق المزيد من التطور في كنف السلم والاستقرار".