ساري يريد غولام في تشيلسي

يتواجد الدولي الجزائري فوزي غولام في مفكرة نادي تشيلسي الذي يشرف على تدريبه مدربه السابق في نابولي ماوريتسيو ساري، الذي يبدو أنه يخطط لضم غولام لتدعيم الرواق الأيسر للنادي اللندني.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن غولام يعتبر أحد العناصر المستهدفة من قبل نادي تشيلسي، وهو الذي عاد للميادين مؤخرا وصار يشارك بإستمرار بعدما تعافى من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الموسم الفارط في الركبة.

ومن غير المستبعد أن تمر إدارة تشيلسي للسرعة القصوى لحسم صفقة الدولي الجزائري.