بالفيديو.. هذه الأماكن التي سيقضي فيها الوزراء والنواب ليلة رأس السنة

كشف العديد من الوزراء ونواب البرلمان، عن مكان قضاء وقتهم عشية رأس العام الميلادي الجديد، الذي تفصلنا عليه سوى ساعات معدودات.

حيث صرح هؤلاء المسؤولون في ميكريفون “قناة النهار” أن هذا الموعد لايشكل حدثا بالنسبة لهم وهو كسائر الأيام الأخرى.

فبعض منهم إغتنم فرصة العطلة للذهاب للمنزل ورؤية أسرته، وزيارة الوالدين والإبتعاد عن الأمور السياسية.

في حين فضل البعض الأخر، إستغلال هذا اليوم لقضاء بعض الحاجيات والتفرغ لأفراح الأسرة.