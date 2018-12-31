ثلاثة جزائريين في قائمة أفضل لاعب مغاربي

ثلاثة جزائريين في قائمة أفضل لاعب مغاربي

تفتح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأحد، باب التصويت لاختيار أفضل لاعب مغاربي لسنة 2018 من بين 9 مرشحين من ضمنهم الجزائريون يوسف عطال (نيس الفرنسي) وبغداد بونجاح (السد القطري) ورياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) المتوج باللقب سنتي 2015 و2016.

وضبطت المجلة الفرنسية المتخصصة قائمة ضمت 9 لاعبين (3 جزائريين و3 تونسيين و3 مغربيين) قبل المرور إلى التصويت وهم كالآتي:

ــ من الجزائر: يوسف عطال،بغداد بونجاح ورياض محرز.

ــ من تونس: انيس البدري (الترجي التونسي)، وهبي الخزري (سانت ايتيان/فرنسا) ونعيم السليتي (ديجون/فرنسا).

ــ من المغرب: مهدي بن عطية (جوفنتوس/إيطاليا)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) وحكيم زياش (أجاكس امستردام/ هولندا).

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