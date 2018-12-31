ثلاثة جزائريين في قائمة أفضل لاعب مغاربي

تفتح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأحد، باب التصويت لاختيار أفضل لاعب مغاربي لسنة 2018 من بين 9 مرشحين من ضمنهم الجزائريون يوسف عطال (نيس الفرنسي) وبغداد بونجاح (السد القطري) ورياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) المتوج باللقب سنتي 2015 و2016.

وضبطت المجلة الفرنسية المتخصصة قائمة ضمت 9 لاعبين (3 جزائريين و3 تونسيين و3 مغربيين) قبل المرور إلى التصويت وهم كالآتي:

ــ من الجزائر: يوسف عطال،بغداد بونجاح ورياض محرز.

ــ من تونس: انيس البدري (الترجي التونسي)، وهبي الخزري (سانت ايتيان/فرنسا) ونعيم السليتي (ديجون/فرنسا).

ــ من المغرب: مهدي بن عطية (جوفنتوس/إيطاليا)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) وحكيم زياش (أجاكس امستردام/ هولندا).