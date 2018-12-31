البرازيل تعلن عن نقل سفارتها إلى القدس

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس الأحد، إن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أبلغه بأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "مسألة وقت".

وقال بولسونارو الذي سيتولى منصبه غدا الثلاثاء، إنه يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينقل السفارة.

لكن بولسونارو يواجه ضغوطا من قطاع الزراعة البرازيلي القوي كي لا يتخذ تلك الخطوة لأنها قد تضر بصادرات البرازيل للدول العربية.

ورغم تعليقات نتنياهو إلا أن مسؤولا كبيرا في الحكومة البرازيلية المقبلة قال "إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة". وسوف يمثل إجراء كهذا تحولا حادا في سياسة البرازيل الخارجية التي تدعم في العادة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأبلغت الجامعة العربية بولسونارو بأن نقل السفارة سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية وذلك وفقا لخطاب اطلعت عليه رويترز في ديسمبر. وقال نتنياهو أمس خلال اجتماع مع قادة الجالية اليهودية في ريو دي جانيرو بالبرازيل "قال لي بولسونارو إنها 'مسألة وقت' وليست ما إذا كان سينقل السفارة للقدس أم لا ". وأضاف نتنياهو "نولي أهمية هائلة للبرازيل والبرازيل في سياق أمريكا اللاتينية... هذا يبشر بتغير تاريخي".