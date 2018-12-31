جزائر 2018: التمويل غير التقليدي يطغى على الاقتصاد الوطني

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية 2018 ودخول 2019، عام انقضى بما حمله من متاعب للاقتصاد الجزائري، وعام مقبل في طياته أخبار غير سارة قد ترهق الحكومة والجزائريين على حد سواء.

خلال 2018، نفذت حكومة أويحيى سلسلة من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية “الاستثنائية”. من خلال رفع الإنفاق العام وإطلاق مزيد من طبع النقود في إطار التميل غير التقليدي.

عمل الحكومة على تحفيز النشاط والإنفاق للحفاظ على التحويلات الاجتماعية في جميع الاتجاهات ومنع حدوث ارتفاع حاد في معدلات البطالة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

غير ان هذا السيناريو لا يمكن أن يصمد كثيرا، وقد تكون خلال 2019 هزات تضعف التوازن الاقتصادي، وتضعف ايضا احتياطيات النقد الأجنبي ويرفع نسبة العجز العام.

التمويل غير التقليدي

لا يختلف اثنان على أن التمويل غير التقليدي كان الميزة الغالبة على سنة 2018، وهو يقترب الآن من 5200 مليار دينار ، بما في ذلك الإعلان المفاجئ لمحمد لوكل ، محافظ بنك الجزائر ، والذي أعلن عن قيمة جديدة من التمويل بلغت حوالي 1200 مليار دينار صدرت في نوفمبر.

وخلال ما يزيد عن السنة بقليل، قامت الجزائر بطباعة ما يقرب من 45 مليار دولار أو أكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ أكتوبر الماضي أعلن البنك المركزي عن شريحتين إضافيتين للتمويل يبلغ مجموعها 1600 مليار من الدينار.

هذا التطور أكثر إثارة للقلق لأنه لا يوجد أي مؤشر يدل على أن هذا التمويل سيتباطأ في الأشهر المقبلة، خاصة مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط والذي يقلل بشكل كبير من موارد الدولة، مما ينبئ على استمرار الحكومة في هذا الخيار الاقتصادي المحفوف بالمخاطر.

وبفضل هذه القيم المالية المهمة ، كانت خطة عمل حكومة أويحيى تهدف ، بالإضافة إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي ، إلى إحياء النشاط الاقتصادي بهدف طموح جدا ببلوغ نسبة نمو 4 بالمئة، غير أن هذا الرهان لا يمكن ربحه إلا جزئيا.