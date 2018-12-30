OPPO تكشف عن النموذج الأولي للهاتف الذكي Find X 5G

كشفت شركة OPPO، بصفتها شريك استراتيجي مهم لشركة China Mobile – أكبر مزود لخدمات الاتصالات في الصين، عن النموذج الأولي لهاتف Find X 5G، خلال مؤتمر الشركاء العالميين لشركة China Mobile لسنة 2018 الذي انعقد بمدينة غوانزهو (شمال شرق هونك كونغ) من 6 إلى 8 ديسمبر 2018.

ويعتبر هاتف OPPO Find X الرائد، الذي تم طرحه على السوق في وقت سابق من هذه السنة، على رأس قائمة توجهات سوق الهواتف الذكية على جميع الأصعدة، اقتحمت من خلاله شركة OPPO السوق الأوروبية، مما سمح لها بالوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين في الدول المتقدمة. إن النموذج الأولي لهاتف OPPO Find X 5G، بأمثلته الهندسية Snapdragon 855 وX50 5G، يقدم آداء مميزا في مجال الجيل الخامس 5G ولقد كان محل اهتمام كبير لدى زوار المؤتمر العالمي للشركاء. خلال هذه التظاهرة، قامت شركات OPPO، Qualcomm وKeysight Technologies Inc. – شركة رائدة في مجال القياس الإلكتروني، بعرض اتصال بيانات الجيل الخامس 5G وتطبيقات عديدة تضم التصفح ومشاهدة الفيديوهات عبر الأنترنت وكذا مكالمات الفيديو باستعمال النموذج الأولي لهاتف Find X 5G.



ولقد صرح بريان شين، نائب رئيس شركة OPPO Global والرئيس التنفيذي لشركة China Business خلال هذا المؤتمر: "نحن واثقون من أن OPPO ستكون من بين أولى الشركات التي ستطلق هواتفا ذكية تجارية للجيل الخامس 5G في سنة 2019". بصفتها شركة رائدة في عهد الجيل الخامس 5G، دأبت OPPO منذ بداية سنة 2015 على بحث وتطوير منتجات واستكشاف تطبيقات وفق معايير الجيل الخامس 5G ولقد حققت سلسلة من الاختراقات في هذه الميادين. في ماي 2018، أجرت OPPO أول مكالمة فيديو ثلاثية الأبعاد عبر الجيل الخامس 5G في العالم باستعمال تكنولوجيا الضوء المهيكل واقترحت مفهوم "الواقع في كل مكان". قامت بعدها OPPO بإحراز أولى اتصالات البيانات والتأشير عبر الجيل الخامس 5G بهاتف ذكي في العالم في شهر أوت وصارت أول شركة تقوم بإجراء اختبار الولوج إلى الأنترنت عبر الجيل الخامس 5G باستعمال هاتف ذكي في أكتوبر. في 30 نوفمبر، قامت OPPO بإجراء أول مكالمة فيديو جماعية في العالم بواسطة هاتف ذكي عبر شبكة الجيل الخامس 5G.





أما من المنظور الطويل الأمد، قامت OPPO بطرح مفهوم "5G +"، بمعتقد أن عهد 5G + سيكون عصرا يكون فيه كل شيء متصلا. "سيكون الهاتف الذكي في قلب مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، وستكون كلها متصلة ببعضها عبر شبكة الجيل الخامس 5G. لمعالجة مجالات "الصحة الذكية" و"المنزل الذكي"، شرعت OPPO بالعمل فعليا على عدة آلات ذكية، مستكشفة بذلك تقاطع الجيل الخامس 5G مع التكنولوجيات المتقدمة، وبناء نظام بيئي للابتكار 5G + بالتعاون مع جل متعاملي القطاع"، صرح شين.

وأضاف ليفين ليو، رئيس معهد أبحاث OPPO، أن "OPPO ستقود التقدم في مجالات الجيل الخامس 5G مع الذكاء الاصطناعي AI، Big Data وCloud Computing (5G + ABC)، جاعلين من الهواتف والآلات الذكية، مساعدين شخصيين حقيقيين". "نعتقد بأنه سوف تظهر في المستقبل سيناريوهات بتطبيقات للجيل الخامس 5G وكذا تطبيقات أخرى من شأنها تشويش تجارب المستخدمين".

من خلال خلقها لنظام بيئي للجيل الخامس 5G، ستواصل OPPO في توطيد تعاونها مع Qualcomm ومقدمي خدمات الاتصالات من مصنعي البنية التحتية للشبكة، فضلا عن شركاء آخرين في سلسلة التوريد. في الصين، ستعمل OPPO بالشراكة مع China Mobile على تسريع عملية تسويق هواتف الجيل الخامس 5G وكذا على خلق نظام بيئي لمجال الجيل الخامس 5G بفضل مبادرة "5G Device Forerunner Initiative" التي أطلقتها شركة China Mobile. أما خارج الصين، فإن OPPO تجري حاليا محادثات مع مزودي خدمات الاتصالات في كل من أوروبا وأستراليا وغيرها من الأسواق الخارجية، كما تخطط لطرح منتجات تجارية للجيل الخامس 5G خلال السنة المقبلة.