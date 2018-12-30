محرز يدوّن اسمه في تاريخ الهدافين الأفارقة للدوري الانجليزي

دوّن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الهدافين الأفارقة في الدوري الانجليزي الممتاز، حث حل في المركز التاسع في القائمة التي تضم 20 لاعبا، وتصدرها الإيفواري ديديي دروغبا، بينما حل المصري محمد صلاح نجم نادي لفيربول في المركز الثامن.

ونشر الموقع الالكتروني الرياضي “أفريكا فوتبول دايلي” قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وحل محرز لاعب نادي مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 44 هدفا سجلها منذ بداية مغامرته مع ليستر سيتي مطلع العام 2014 وصولا إلى مانشستر سيتي الذي انتقل إليه في الصيف الماضي.

وجاء الإيفواري ديدي دروغبا المهاجم السابق لنادي تشلسي في الصدارة برصيد 104، متبوعا بالطوغولي إيمانويل أديبايور برصيد97 هدفا، بينما جاء المهاجم النيجيري ياكوبو، اللاعب السابق لنادي إيفرتون ثالثا بـ95 هدفا، متبوعا بالإيفواري يايا توري برصيد 62 هدفا، ثم النيجيري نوانكو كانو بـ54 هدفا، متبوعا بالمهاجم السينغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بـ52 هدفا رفقة النيجيري ايفان ايكوكو، وبعدهما الدولي المصري محمد صلاح بـ45 هدفا، فرياض محرز برصيد 44 هدفا.

واعتمد الموقع في تصنيفه على ثلاثة معايير هي: احتساب الأهداف فقط قصد إعداد قائمة الهدافين، وفي حال التساوي في عدد الأهداف يتم التصنيف وفق الترتيب الأبجدي، كما أخذ التصنيف بعين الاعتبار اللاعبين الذين اختاروا اللعب لأحد المنتخبات الإفريقية فقط دون سواهم.