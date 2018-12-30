الفريق قايد صالح يهنئ أفراد الجيش بالعام الجديد

هنئ نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش،الفريق أحمد قايد صالح، افراد وضباط وضباط الصف والمستخدمين المدنيين بمناسبة السنة الجديدة.

وحث الفريق قايد صالح في رسالة التهنئة افراد الجيش على المثابرة والتفاني في كافة مجالات المهنة العسكرية.

وان يجعل افراد الجيش من اجتثاث آفة الإرهاب والجريمة سنة 2019 الهدف الأسمى.

ودافعا اكيد من دوافع التفرغ لمواصلة تطوير وتحديث القوات المسلحة، واعدادها الدائم للقيام بمهامها الدستورية.

وذكر الفريق قايد صالح أن مفتاح النجاح في هذه الغاية النبيلة، هو التحلي بالقيم المستلهمة من تاريخنا المجيد.

والعمل الجاد والمثابرة في اطار مواصلة مشوار تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي.