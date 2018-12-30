الترجي التونسي يستهدف ضم شتي في جانفي

ذكر موقع “نسمة سبور” أن اللاعب الجزائري الياس شتي، المدافع الأيسر لشبيبة القبائل يتواجد على رادار الترجي الرياضي التونسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وتكون الياس شتي البالغ من العمر 23 سنة، في نادي إتحاد الشاوية، قبل أن يتألق هذا الموسم مع شبيبة القبائل ويخطف أنظار مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي لم يتوان في توجيه الدعوة له في المواجهة الأخيرة للمنتخب الوطني المحلي أمام نظيره القطري بالعاصمة الدوحة.

وكان بطل إفريقيا الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري يوسف بلايلي قد استقدم خلال فترة التحويلات الحالية المهاجم الجزائري الطيب مزياني، كما فاوض فريد ملالي المعار إلى نادي أنجي الفرنسي من طرف نادي بارادو، قبل أن يحول وجهته حاليا إلى المدافع شتي.

واعتمد الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء قرار حرية تنقل اللاعبين المغاربة من جنسيات “مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر”، وعدم اعتباره أجنبيا، وتمت المصادقة بالإجماع على هذا المقترح ليدخل حيز التنفيذ في الدوري التونسي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع التقيد بسقف التعاقدات المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي جعل الترجي التونسي يحول اهتمامه إلى اللاعبين الجزائريين المتألقين.

ويهدف الترجي التونسي إلى الحفاظ على لقب رابطة أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد أن تمكن في النسخة الحالية من بولوغ دور المجموعات، فضلا عن التتويج بلقب البطولة التونسي.