بوتفليقة يعين الدكتور مبتول لقيادة الوفد الجزائري في “مينا 2019” بمرسيليا

عيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لقيادة الوفد الجزائري في اللقاء الدولي”5+5″ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”.

اللقاء يرتقب انعقاده في شهر جوان 2019 بمرسيليا في فرنسا، وتجمع تركيبة المجتمع المدني بكل تنوعه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

مبتول عبر عن شكره لرئيس الجمهورية على وضع هذه الثقة في شخصه، واوضح أن الوفد الجزائري يتكفل بأهم ملف يتعلق بملف الطاقة.

الذي يشمل جوانب تخص الطاقات التقليدية، الطاقة غير التقليدية، الطاقات المتجددة، الفعالية الطاقوية.

واقتراح نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى 2030.

وتحسبا للموعد، من المقرر أن تنظم عدة لقاءات للتنسيق من جانفي إلى جوان 2019، مع بلدان محيطة البحر الأبيض المتوسط ويقود فيها مبتول الوفد الجزائري.

ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الوفود المشاركة من البلدان المعنية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منسق اللقاء بداية جانفي 2019 بباريس ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

التي تلعب دور المنسق، لفائدة بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 من أجل تحديد الإستراتيجية النهائية.