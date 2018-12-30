ايام بعد مآساة الشاب عياش ....إختفاء طفل ينقع جراح المسيليين

اختفى الطفل تمام البشيري و هو إبن إمام مسجد بمنطقة اولاد سراج في ولاية المسيلة ليعود القلق الى هذه الولاية التي لا تزال تحت صدمة ما وقع مع الشاب عياش .

الطفل المختفي منذ ازيد من 24 ساعة لم يظهر له اثر منذ ان خرج في حدود الساعة السابعة صباحا من منزله، متجها إلى المدرسة القرآنية،

وقد قام والد الطفل تمام، بتبليغ الجهات المعنية التي باشرت فورا عملية البحث التي لا تزال متواصلة في حين دعت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المحلية الى هبة إجتماعية شبيهة بتلك التي قامت من اجل الشاب عياش للبحث عن الطفل المختفي .