جائزة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب مغاربي 2018: محرز و عطال و بونجاح ضمن القائمة المرشحة للتتويج

تفتح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الأحد باب التصويت لاختيار أفضل لاعب مغاربي لسنة 2018 من بين 9 مرشحين من ضمنهم الجزائريون يوسف عطال (نيس لفرنسي) وبغداد بونجاح (السد القطري) ورياض محرز (مانشستر سيتي الانجليزي) المتوج باللقب سنتي 2015 و2016.

وضبطت المجلة الفرنسية المتخصصة قائمة ضمت 9 لاعبين (3 جزائريين و3 تونسيين و3 مغربيين) قبل المرور الى التصويت وهم كالآتي:

- من الجزائر: يوسف عطال و بغداد بونجاح و رياض محرز.

- من تونس : انيس البدري (الترجي التونسي) و وهبي الخزري (سانت ايتيان/فرنسا) و نعيم السليتي (ديجون/فرنسا).

- من المغرب : مهدي بن عطية (جوفنتوس/ايطاليا) و اشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) و حكيم زياش (اجاكس أمستردام/ هولندا).