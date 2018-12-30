مصنع الاسمنت “مفتاح اليد” ببشار يدخل حيز الخدمة مارس 2020

سيدخل مصنع الاسمنت ” مفتاح اليد” بولاية بشار، حيز الخدمة، بداية من شهر مارس 2020.

وحسب الموقع الرسمي للولاية، عاين اليوم الأحد، والي بشار، أحمد مباركي، مصنع الإسمنت “مفتاح في اليد “، والذي تقدر قدرته الإنتاجية بـ 3200 طن من الكلنكر في اليوم .

وقد كشف، دينار قادة، الرئيس المدير العام للشركة العمومية للاسمنت، أن المشروع سيساهم المشروع في التقليص من نسبة البطالة في المنطقة

وسيتم في المركب، استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الخاصة في هذا الميدان، زيادة على كونها ستساهم في المحافظة على البيئة.

للإشارة، بلغت نسبة إنجاز المشروع 60٪ ، وحددت مدة انجازه بـ 32 شهر، وهو يوفر الآن حوالي 500 منصب شغل مباشر و800 منصب شغل غير مباشر.