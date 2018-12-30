"إجراءات خاصة لتأمين الاحتفالات بالعام الجديد "

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني ،اليوم الأحد ،عن وضع مخطط أمني وقائي ،خاص باحتفالات نهاية السنة وذلك بتجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات و طرق المواصلات

و أوضح البيان أن المخطط الأمني الوقائي يكون من خلال "تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات و طرق المواصلات و الانتشار الواسع للوحدات عبر الثمانية والأربعون ولاية".

و اضاف بيان قيادة الدرك الوطني أن "هذا المخطط يدخل في إطار التشكيل الموضوع والإجراءات المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني والتي تضمن على وجه الخصوص تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي، أمن الطرقات واستتباب النظام".

وذكر البيان بان "أماكن التجمع والتسلية والمناطق السياحية من الفنادق ومحطات القطار والحافلات ستكون تحت مراقبة مستمرة" مشيرا من جهة أخرى،بان هذا المخطط "سيضمن سيولة حركة المرور ومراقبة محاور الطرقات خاصة بمداخل التجمعات السكانية وضواحيها وهذا عن طريق عمليات وقائية ترتكز على تحسيس مستعملي الطريق فيما يخص إلزامية التقيد بقواعد السياقة السليمة".

وتذكر قيادة الدرك الوطني في بيانها أنه في إطار العمل الجواري الهادف إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، بالرقم الأخضر 10.55 والمواقع الإلكترونية "tariki.dz " و "https://ppgn.mdn.dz" الخاص بالشكاوي المسبقة موضوعة تحت الخدمة المستمرة.